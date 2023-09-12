Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kan davası!! Emniyet özel ekip kurdu! - Haberler

        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 32 yaşındaki Ali Ç.'nin öldürülmesinin ardından Adana Emniyeti özel ekip kurdu. Ali Ç.'nin ağabeyi İbrahim Ç.'nin, 2 yıl önce Murat P.'yi tabancayla öldürdüğü saptandı. Murat P.'nin yakınları takibe alındı. Murat P'nin kardeşi Ozan P., operasyonla yakalandı. Ozan P.'yle birlikte hafif makineli tüfek ile tabanca ele geçirildi. Ozan P., cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, Ali Ç. (32), Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, yolcu konumunda olduğu panelvana tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        ADANA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU

        AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 30 Temmuz'da öldürülen Ali Ç.'nin katilini yakalamak ve olayı aydınlatmak için özel ekip oluşturdu.

        AĞABEYİ CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

        Ekipler, yaptıkları araştırmada maktulün ağabeyi İbrahim Ç'nin, 8 Ekim 2021'de ilçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde Murat P'nin tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığını belirledi.

        MAKTULÜN YAKINLARI TAKİBE ALINDI

        Ali Ç'nin intikam amacıyla öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, maktul Murat P'nin yakınlarını takibe aldı.

        MAKTULÜN KARDEŞİ YAKALANDI

        Murat P'nin kardeşi Ozan P'nin (21) olayın ardından kaybolduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

        Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız hafif makineli tüfek ile tabanca ele geçirildi. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ozan P, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ekipler, olaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Libya'da sel felaketi: 2 bini aşkın kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 2 bini aşkın kişi öldü!
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        İstanbul'da Rus mankeni şoke eden hırsızlık!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Ciple kaçak göçmen taşıyan zanlılara kelepçe!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Rusya'da
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Habertürk Anasayfa