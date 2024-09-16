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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı

        Adana Pozantı'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, rampadan indiği esnada kontrolden çıkarak kamyona çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 00:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:53
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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün rampadan indiği sırada kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Tarım işçilerinin bulunduğu M.M. yönetimindeki minibüs, Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir Mahallesi civarında rampadan indiği esnada Y.Ç. idaresindeki kamyona çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan kişiyi kurtardı. İlk müdahalelerinin ardından yaralanan 7 kişi, Pozantı Devlet Hastanesi ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #adana
        #Pozantı
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