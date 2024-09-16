Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Adana Pozantı'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, rampadan indiği esnada kontrolden çıkarak kamyona çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün rampadan indiği sırada kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tarım işçilerinin bulunduğu M.M. yönetimindeki minibüs, Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir Mahallesi civarında rampadan indiği esnada Y.Ç. idaresindeki kamyona çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan kişiyi kurtardı. İlk müdahalelerinin ardından yaralanan 7 kişi, Pozantı Devlet Hastanesi ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.