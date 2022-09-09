Adana'da şoke eden olay! Banyoda ölüm!

İHA

Adana'da olay, Çukurova ilçesi 100.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet C., gece saatlerinde banyoya girdi.

YAKINLARI GÜRÜLTÜ DUYDU

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra gürültüyü duyan yakınları, banyonun içerisine girdi.

YERDE BAYGIN BULDULAR

Ahmet C.’yi yerde baygın halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet C’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet C.’in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.