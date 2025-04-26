Adana'da sağanak sele neden oldu: Sokaklar göle döndü
Adana'da etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu
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Adana'da sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
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Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü.
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Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi.
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Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın altyapı anlamında atıl kaldığını belirtti.
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Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 48043 Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle göle dönen yolda bir hafriyat kamyonu çukura saplanarak yan yattı.
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