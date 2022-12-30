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Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

Adana'da, kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından sokakta bekleyen bir gruba düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 30.12.2022 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
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AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Dağlıoğlu Mahallesi 14180. Sokak'ta bekleyen bir gruba kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda, Bayram O, Adem O. ve Murat Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Murat Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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