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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da patates başağı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

        Adana'da patates başağı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

        Adana Ceyhan'da akrabalar arasında patates başağı paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 01:56 Güncelleme: 26.04.2024 - 02:05
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        Patates başağını paylaşamadılar: 3 yaralı
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        Adana'da patates başağı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Cabbar K, ablası Hatice ve ablasının kayınbabası Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hatice K, kardeşi Vahap K. ve kayınbiraderi Çınar K. ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, çevrede delil toplama çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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