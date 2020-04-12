Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlar Mahallesi 49059. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.