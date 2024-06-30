Adana'da park halindeki saman yüklü TIR yandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki saman yüklü TIR, alev alarak kullanılamaz hale geldi
Giriş: 30.06.2024 - 01:14 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:15
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik park alanında, sürücüsü Cüneyt Budak olan, plakası öğrenilemeyen saman yüklü TIR'da yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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