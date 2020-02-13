AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Bu sırada, yangın sonucu oluşan duman nedeniyle Karataş Bulvarı'nda ulaşımın aksamaması için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; fabrikada hasara neden olan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.