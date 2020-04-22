Alınan bilgiye göre, Deniz Güngör'ün (28) kullandığı 01 DCG 49 plakalı motosiklet, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan Güngör, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; Güngör'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.