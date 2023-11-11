Adana'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosiklet, bisiklete çarptı. Kazada motosikletli Ömer Faruk Taşkıran (22) yaşamını yitirirken, bisikletli Berat Y. (15) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ömer Faruk Taşkıran yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre yolda aniden önüne çıkan bisikletli Berat Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşkıran kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bisiklet sürücüsü Berat Y. ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.