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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 02:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 02:15
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        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosiklet, bisiklete çarptı. Kazada motosikletli Ömer Faruk Taşkıran (22) yaşamını yitirirken, bisikletli Berat Y. (15) ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        KAZANIN ŞİDDETİYLE YOLA SAVRULDU

        Ömer Faruk Taşkıran yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre yolda aniden önüne çıkan bisikletli Berat Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşkıran kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bisiklet sürücüsü Berat Y. ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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