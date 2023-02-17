Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Adana'da çöken binalar ile ilgili son dakika gelişmesi: Eşyalar korumaya alındı ve... - Haberler

Adana'da çöken binaların molozlarından çıkan eşyalar korumaya alındı

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adana'da yıkılan binaların molozları merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisine taşındı. Her binanın ayrı ayrı istiflenen molozlardan çıkan eşyalar kayıt altına alındı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlarımız burayı çok titiz bir şekilde koruyorlar. Kimse endişe etmesin" dedi

Giriş: 17.02.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da çöken binalar ile ilgili son dakika gelişmesi: Eşyalar korumaya alındı ve... - Haberler
DHA

Kahramanmaraş'ta depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde yerle bir olan Mete, Samibey, Ekim, Hasan Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanında arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında da enkazdan örnekler alındıktan sonra geriye kalan molozlar büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından toplanarak Rüzgarlı Tepe mevkisinde belirlenen alanlara döküldü. Her binanın enkazı ayrı bir bölgeye dökülerek işaretlendi. Binalardan çıkan eşyalar, apartmanların isimleri önlerine levhalarla yazılarak yerleştirildi.

Güvenlik görevlilerinin 24 saat nöbet tutuğu alana gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zeydan Karalar, "Güvenlik görevlileri ve bizim arkadaşlarımız burayı çok titiz bir şekilde koruyorlar. Her apartmanın molozu ayrı ayrı döküldü ve eşyaları ayrı ayrı konuldu. Bu uzun süre böyle kalır ve korunur. Kimse endişe etmesin" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Depremzedeler için yakacak odun seferberliği sürüyor
Depremzedeler için yakacak odun seferberliği sürüyor
Dernek yöneticisi kurtarma çalışmalarında kalp krizinden öldü
Dernek yöneticisi kurtarma çalışmalarında kalp krizinden öldü
Fransızlar Adıyaman'a sahra hastanesi kurdu
Fransızlar Adıyaman'a sahra hastanesi kurdu
Şanlıurfa'da çalışmalara müdahale eden muhtara uzaklaştırma
Şanlıurfa'da çalışmalara müdahale eden muhtara uzaklaştırma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.