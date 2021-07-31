Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü

Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 RU 709 plakalı otomobil ile Halil K. idaresindeki 01 AEG 645 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Osman (55), Hatice (50), Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu (16) yaşamını yitirdi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Halil K, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin, yakınlarının Kozan'daki düğününe gittiği öğrenildi.