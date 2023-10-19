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Adana'da olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Nadirler Apartmanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben (29), kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Nesrin S. (28) ile tartıştı.

SEVGİLİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı. Nesrin S. Geben'in elinden kurtulup, yardım istedi.

KADINA YARDIM ETMEK İSTEDİ Öldürülen Sadettin Tangüler, 58 yaşındaydı. Bu sırada Nesrin S.'nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner (58), kapıya yöneldi. Geben, odaya girip, Tangüner'i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

SOKAKTAKİ 3 KİŞİYİ YARALADI Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.'ya (25) da tüfekle ateş açtı.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Tangüner'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, "Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu" dedi. Şüpheli Geben ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.