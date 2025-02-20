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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Kazayla boğazından vurduğu an kamerada | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Kazayla boğazından vurulduğu an kamerada!

        Adana'da, ellerinde av tüfeği bulunan 2 arkadaşı ile şakalaşırken tabancasını boynuna dayayan 40 yaşındaki Arif Y., silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:44
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        Kazayla boğazından vurulduğu an kamerada!
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        Adana'da olay, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y. (40), av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı.

        SİLAHI BOYNUNA DAYADI

        DHA'daki habere göre tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y., yere yığıldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

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        Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Arif Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

        2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı 2 arkadaşını gözaltına aldı. Arif Y.'nin tabancası ile 2 av tüfeğine el konuldu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        OLAY GÖRÜNTÜSÜ KAN DONDURDU

        Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrultan Arif Y.'nin daha sonra boynuna dayadığı ve kısa süre sonra silahın ateş alması sonucu yere yığıldığı görüldü.

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        #adana
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