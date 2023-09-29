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Adana'da tüyler ürperten olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

NİŞANLISININ EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Sedat Yüksel, evlerinin önüne gittiği nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

DAMAT ADAYINA ATEŞ AÇTI Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Kızının nişanlısına öfkelenen M.K., bu sırada evden aldığı av tüfeği ile Yüksel'e ateş açtı.

SİLAHIYLA KARŞILIK VERDİ Yüksel'in de tabancayla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Yüksel, saçmaların isabet etmesiyle karnından ve başından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi´ne götürülen Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Öldürülen Sedat Yüksel. Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi M.K. ile kardeşi Y.K.'yı gözaltına altına alırken, silahlı kavgada kullanılan av tüfeği ile tabancaya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.