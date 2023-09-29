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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da damatla kayınpeder arasında çatışma çıktı! 1 ölü... - En son haberler

        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Sedat Yüksel ile nişanlısının babası M.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafın da silaha sarıldığı kavgada av tüfeğiyle vurulan Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi M.K. ile kardeşi Y.K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:35
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        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
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        Adana'da tüyler ürperten olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

        NİŞANLISININ EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Sedat Yüksel, evlerinin önüne gittiği nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        DAMAT ADAYINA ATEŞ AÇTI

        Tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Kızının nişanlısına öfkelenen M.K., bu sırada evden aldığı av tüfeği ile Yüksel'e ateş açtı.

        SİLAHIYLA KARŞILIK VERDİ

        Yüksel'in de tabancayla karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada Yüksel, saçmaların isabet etmesiyle karnından ve başından vuruldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Yakınları tarafından ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi´ne götürülen Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Öldürülen Sedat Yüksel.
        Öldürülen Sedat Yüksel.

        Yüksel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi M.K. ile kardeşi Y.K.'yı gözaltına altına alırken, silahlı kavgada kullanılan av tüfeği ile tabancaya da el koydu.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #adana
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