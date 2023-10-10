Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa CANİLİK! Son dakika: Adana'da korkunç olay! Baba şikayetini geri çekmedi, 8 yaşındaki oğlunu vurdular!

        Adana'da korkunç olay! Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!

        Adana'da, kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayetini geri çekmediği için tehdit edildiği iddia edilen 31 yaşındaki A.K.'nin oğlu 8 yaşındaki M.K., tabancayla kasığından vuruldu. Tedavisi süren M.K.'nin annesi H.K., oğlunu yaralayanların yakalanmadığını ve tehditlere devam ettiğini belirterek, yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K. (31), 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Y.Y. tutuklandı.

        ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORLARDI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye (30) baskı yapan Y.Y.'nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Y.Y.'nin ailesinden kişiler evine gidip, tehditler savurdu.

        ÇOCUK KASIĞINDAN VURULDU

        Olayların ilkinde, 10 gün önce A.K.'nin annesi Z.K. darp edildi. 7 Ekim'de meydana gelen olayda ise motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası olan M.K. (8), kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor.

        REKLAM

        "CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

        Polise şikayette bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirenlerin hala sokakta gezip, tehdit mesajları gönderdiğini öne süren H.K., "Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum.

        "BAŞKA ÇOCUĞUMUN ÖLDÜRÜLMESİNDEN KORKUYORUM"

        Bir oğlum yaralandı, hastanede. 'Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyor. Yarın başka bir çocuğumun katledilmesinden korkuyorum" diyerek yardım istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        Habertürk Anasayfa