REKLAM advertisement1

Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi’nde Lamba ailesi, iddiaya göre, dün gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

EVDEN DUMANLAR YÜKSELDİ DHA'da yer alan habere göre saat 06.00 sıralarında ailenin evinden dumanlar çıktığını gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK ZEHİRLENDİ İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. İçeri giren ekipler, Enis Lamba (39) ile eşi Nazan (34) ve 2 yaşındaki ikiz çocukları Kaan ve Demir Lamba’nın dumandan zehirlenerek yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

ANNE, BABA VE KAAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ Ekipler, Enis, Nazan ve Kaan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalbi duran Demir ise itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldükten sonra ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DİĞER ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ Hastaneye kaldırılan ikiz kardeşlerden Demir Lamba da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece, yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI İlk incelemelere göre, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ KARDEŞ KURTULMUŞ Lamba ailesinin, 9 yaşında B. ve 7 yaşında I. isminde iki çocukları daha olduğu, ailenin yılbaşını kutlamak için ailece aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba´nın yanına gittikleri ortaya çıktı.

"UYUMASALAR BELKİ ONLAR DA ÖLECEKTİ" Yeni yıl kutlamaları bittikten sonra saatin ilerlemesi nedeniyle ailenin evine döndüğü, kardeşler B. ve I.'nın uyuduğu için anneannelerinde kaldığı belirtildi. Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını kaydederek, "Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

GERİYE HATIRALARI KALDI Yangında küle dönen evde, geçen yıl okuma-yazma öğrenen I.'nın ilk defa şablona yazdığı `anne´ kelimeleri ile B.'nin kardeşlerine ve annesine yazıp, buzdolabına yapıştırdığı şiirler dikkat çekti. Kaan ile Demir kardeşlerin masanın üstünde yarım kalmış süt biberonları ve buzdolabına yapıştırılmış ultrason fotoğrafları yürek burktu.