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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY | 4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma! - En son haberler

        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!

        Adana'da, 4 aylık hamile olan 20 yaşındaki eşi Hatice Demir'i, boğarak öldüren 26 yaşındaki Emrah Demir tutuklandı. Demir'in ifadesinde, "Yatmak istediğini söyledi, gitti. Bir süre sonra yanıma geldi, uyumayacağını söyledi. 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Karşı çıktı ve tartışma başlattı" dediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:11
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        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
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        Adana'da insanın kanını donduran olay, 29 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        GECE BOYU EŞİYLE TARTIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Emrah Demir (26), 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir (20) ile gece saatlerinde tartıştı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü.

        "GALİBA EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

        Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        "GEL BİRLİKTE TELEVİZYON İZLEYELİM"

        Gözaltına alınan Emrah Demir, cinayet büro amirliğine götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlatan Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim.

        "NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

        Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        #adana
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