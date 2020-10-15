Olay gece saat 03.00 sularında Adana’nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan, mahalleye gelerek dört el ateş etti.

Silah seslerine uyanan vatandaşlar saldırganın kaçmasına tanıklık etti. Olayın geç saatte yaşanması faciayı önledi. İHA'nın haberine göre; olayı gören vatandaşlar saldırganın önce bağırdığını ardından, iş yerini hedef aldığını iddia etti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken iş yerinde maddi hasar oluştu.