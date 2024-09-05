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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da EYP'li ve tabancalı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da EYP'li ve tabancalı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı

        Adana'da el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 00:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 00:37
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        EYP'li ve tabancalı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı
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        Adana'da bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı.

        DHA'nın haberine göre; yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        #Son dakika haberler
        #adana
        #Yüreğir
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