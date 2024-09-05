Adana'da EYP'li ve tabancalı saldırı kamerada: 1 ağır yaralı

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Adana'da bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı. DHA'nın haberine göre; yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.