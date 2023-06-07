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Adana'da erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü

Adana'da erkek öğrenci yurdunun bahçesinde, güvenlik görevlisi ile 2 şüpheli arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olayda bıçaklanarak ağır yaralanan güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 07.06.2023 - 06:20 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü
AA

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİYLE TARTIŞTI, BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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