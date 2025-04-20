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        Haberler Gündem Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı - Güncel haberler

        Dron destekli trafik denetimi

        Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, 1013 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 02:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 02:42
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        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

        Polis ekipleri, 1013 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

        Denetimlerde 16 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 96 aracın sürücüsüne 1 milyon 330 bin 868 lira ceza kesti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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