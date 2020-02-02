02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'yi dehşete düşüren olay Adana'da 1 Şubat günü saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş, arkadaşı Murat A. ile buluştu. Genç kız, daha sonra Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktı.
İHA'nın haberine göre, otomobil ile il merkezine doğru giderken Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip uzaklaşan Ateş, geri dönmedi. Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı.
Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş’e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.
Genç kadının nasıl öldüğünü araştırmaya başlayan Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının kazaya kurban gittiğini belirledi. İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Ateş'in cenazesi yakınları tarafından alınıp Konya'da toprağa verildi.
GÜVENLİK KAMERALARINDA ORTAYA ÇIKTI!
Bu arada, polis yaptığı çalışmada genç kadına önce H.Ö. yönetimindeki aracın çarptığını daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cesedin üzerinden geçtiğini saptadı. Polis aracı ve zanlıyı bulmak için yaptığı çalışmada genç kadına çarpan aracın güvenlik kamerası görüntülerini buldu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının kazadan sonra bir istasyona girdiği burada durup aracını kontrol ettiğinde arka sağ tekerde genç kadının montunun kaldığını görüp bunu çıkartıp çöpe attığı, daha sonrada kazadan sonra aracında oluşan hasarı bir süre tamir etmeye çalıştığı görüldü.
Polis bu görüntüler üzerine yaptığı çalışmada zanlının aracının Adana Havalimanında olduğunu tespit etti. Polis havalimanına giderek araca el koyarken zanlının da İstanbul'a gittiğini saptadı. Polis şimdi İstanbul'da H.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!