İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesi, Adana- Osmaniye karayolunda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yerde parçalanmış bir cansız beden gördü ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda bir kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmalarda kadının üzerinden çıkan kimlikte Mehtap Ateş (32) yazdığı saptandı.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILMADI İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre karayolunda bulunan cenazeye ait parçaların üzerinden çok sayıda araç geçerken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi almadı. Polis memuru yol kenarında çekim yapan gazetecileri cep telefonuyla görüntülerken, bir gazeteci de polis memuruna, ”Olay yeri şeridini çek, araçlar geçiyor” diye tepki gösterdi. Polis ise “şerit çekerim” dedi. Ancak olay yerinde şerit çekilmedi ve cansız bedenin yanından ve üzerinden araçlar geçmeye devam etti.

KADINA OTOPSİ YAPILACAĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri olayın trafik kazası olabileceği belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, üzerinden Mehtap Ateş yazılı kimlik bulunan cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.