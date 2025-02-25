Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bir kişiyi darbeden 7 zanlı yakalandı | Son dakika haberleri

        Adana'da bir kişiyi darbeden 7 zanlı yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:20 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişiyi darbeden 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kozan ilçesinde iş yerinde bir gencin 6-7 kişi tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntülerin cep telefonuyla kaydedilip saldırganlar tarafından sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.

        REKLAM

        23 Şubat'ta Üstün Sokak civarında yaralı bir kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine giden emniyet güçlerinin K.Ş'nin (24) yaralandığını belirlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "24 Şubat günü sabah saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar S.E. (20), A.E. (27), A.H. (17), R.K. (19), T.S.Ö. (26), M.A. (23) ile A.M.K. (19) yakalanarak alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Habertürk Anasayfa