Adana'da bir kişiyi darbeden 7 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kozan ilçesinde iş yerinde bir gencin 6-7 kişi tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntülerin cep telefonuyla kaydedilip saldırganlar tarafından sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.

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23 Şubat'ta Üstün Sokak civarında yaralı bir kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine giden emniyet güçlerinin K.Ş'nin (24) yaralandığını belirlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Şubat günü sabah saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar S.E. (20), A.E. (27), A.H. (17), R.K. (19), T.S.Ö. (26), M.A. (23) ile A.M.K. (19) yakalanarak alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."