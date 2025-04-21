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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 05:46 Güncelleme: 21.04.2025 - 05:48
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        Adana'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, 1 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ayaz'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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