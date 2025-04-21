Adana'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kabasakal Mezarlığı mevkisinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Mehmet Ayaz'ın (24) öldüğünü, 1 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ayaz'ın cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.