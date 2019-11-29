AA

Adana'da parkta oturan iki kişinin akıllı cep telefonunu tabancayla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA'nın haberine göre, Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Gülpınar Parkı'nda amca çocukları Adem (20),Yusuf (19) ve Serkan Dayan (17) birlikte vakit geçirdikleri esnada yanlarına biri silahlı 3 kişi geldi. Şüpheliler, tehdit ettikleri kuzenlerden Yusuf ve Serkan Dayan'ın cep telefonlarını gasbederek kaçtı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekip, şüphelilerden birinin bölgedeki bir cep telefonu bayisine girdiğini tespit etti. Ekip, görüntülerden zanlının çaldığı cep telefonlarından birini şarj edip Barbaros Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Eşkali belirlenen zanlı ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Hüseyin E.'nin (20) eylemi birlikte gerçekleştirdiği iddia edilen arkadaşları Abdullah B. (21) ve Ö.G. (17) de adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan telefonlardan birini zanlıların kırıp attığı, diğerini ise Hüseyin E'nin bir süre kullanıp sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekip, satılan telefona el koydu.

KIZ ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEKİ İSTEMİŞ

Zanlılardan Hüseyin E.'nin ifadesinde olaydan bir süre önce Ordu'ya fındık toplama işinde çalışmak için gittiğini ve burada bir genç kızla tanışıp arkadaş olduğunu, Adana'ya döndüğünde kız arkadaşıyla görüntülü görüşmek istediğini ancak tuşlu cep telefonuyla bunu yapamayınca arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. ile akıllı telefon gasbetmek için plan yaptığını söylediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Hüseyin E. ve Ö.G. tutuklandı, Abdullah B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.