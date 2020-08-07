Adanalılar Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Adana'da Cuma namazı için hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saati ve namaz vakitleri tablosunda Adana Cuma namazı saati yer alıyor. İşte detaylar...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ - 7 AĞUSTOS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri tablosuna göre bugün Adana'da Cuma namazı saat 12.49'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Adana için haftalık namaz vakitleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Ağustos 2020 Cuma 04:10 05:42 12:49 16:36 19:47 21:13 08 Ağustos 2020 Cumartesi 04:11 05:43 12:49 16:36 19:46 21:11 09 Ağustos 2020 Pazar 04:13 05:44 12:49 16:35 19:45 21:10 10 Ağustos 2020 Pazartesi 04:14 05:44 12:49 16:35 19:44 21:08 11 Ağustos 2020 Salı 04:15 05:45 12:49 16:35 19:43 21:07 12 Ağustos 2020 Çarşamba 04:16 05:46 12:49 16:34 19:41 21:05 13 Ağustos 2020 Perşembe 04:17 05:47 12:49 16:34 19:40 21:04

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).