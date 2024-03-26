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        Haberler Gündem Politika Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, "Biz milletin gönlünde yaptığımız işlerle taht kurduk" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 22:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:01
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        "Milletin gönlüne taht kurduk"
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

        Zeydan Karalar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Kişiliğimi, becerimi, hareket tarzımı, konuşmamı, düşünme tarzını Adana'dan aldım. Kendimi 5 yaşında pamuk tarlasında hatırlıyorum. 5 yaşından öncesini hatırlamıyorum. Biz o kadar çok içi çe yaşadık, o kadar derin dostluklarımız var ki, biz rol yapamıyoruz. Adanalı rol yapan insanı hemen görür. İlkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi Adana'da okudum. İşe Adana'da başladım. Kahve kültürüm de vardır benim. Kebap da yaptım; çünkü dar gelirli bir ailenin mensubunuz. Babanız tek başına nasıl yetecek? Kışın okul masraflarımızı çıkartmak için yazın çalışmak zorundaydık. Her yaz hep çalıştım. İyi kebap yapmam oradan kaynaklanıyor. İlk işim berberliktir. Şimdi sokağa çıkıp, Adana'dan itibar görmem oradan geliyor. Mobilyacı çırağı, bardaklar için dekorculuk vardı onu yaptım, marangozluk yaptım. Hayatı öğreniyorsunuz buralarda. Bir sürü ilişki oluyor. Adam size bakıyor 'Bu benim' diyor.

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        "OTOGARIMIZI İLK SENEMİZDE YAPAMAZDIK"

        Bir araştırmacı bana 'Türkiye'de her kesimden en çok oy alan aday sensin' dedi. Bütün çalışanlarına söylediğim şu; kafanızdaki siyasi partiye bakmam, nasıl iş yaptığınıza bakarım. Kreşe öğretmen alıyoruz. Başı bağlı evlatlarımız var. Orada doğru dürüst eğitim yapıyorsa, uygar eğitimden yanaysa problem yok. Oy tercihleri bir tek nedene bağlı değil. Biri bir şeyden memnun oluyor diğeri başka şeyden. 2019'dan önce ben 10 yıllık perspektif sundum. Aslında bir otogar kaldı. Diğer vaatlerin hepsini yaptım, üstüne de yaptım. Borçlu bir belediye teslim aldık. Gelir 1, borç 4'tü 2019'da. Şimdi biz yaptığımız mali disiplinle, geliri 4'ün üstüne çıkarttık. Bu çok önemli bir şey. Bu bizim yönetim becerimiz. Otagarı birinci sene yapamazdık. İkinci sene pandemi yaşadık. Pandemiden hemen sonra ödül almış mimarlık bürosuyla görüştük. 100'e yakın işyeri sahibi var. Onlara da işyeri vaadimiz olacak. İkna etmeye gittik. Meclis bunu reddetti.

        "BİRİ HARİÇ BÜTÜN VAATLER GERÇEKLEŞTİ"

        Ben vatandaşa 'oy istemiyorum, oy vermezseniz belediye başkanı olamam' diyorum. Vatandaşla aramız iyidir. Keşke herkesi işe alabilsek, öyle bir imkanımız olsa. Türkiye ekonomisi geri gittikçe, halkın mağduriyeti arttıkça bir sürü şeyin belediyenin tamamlanması istiyor. Belediye normal görevinden uzaklaşıyor. Mesela 'açlık sınırının altında olan emekliye yardım yapacağız' diyoruz. 'Öğrenciye yardım yapacağız' diyoruz. Sistem çöktüğü için bütün halk olmayan şeyi belediyeden istiyor. Biz milletin gönlünde yaptığımız işlerle taht kurduk. E-5'in üzerinde otopark projem vardı, teknik olarak yapamadık. Onun dışında bütün vaatleri gerçekleştirdik. Sanayici yatırım yapmak istediğinde alabildiğine önünü açıyoruz.

        "ADANA ZENGİNLİĞİNİ KORUYAMADI"

        Adana'yı büyük bir köy olmaktan kurtarma amacımız var. Altgeçit, bulvar, kültür merkezi, Adana'yı şehir yapan önemli hizmetlere başladık, devam ediyoruz. Adana'yı Türkiye'nin değil dünyanın sayılı iller arasına sokmaya çalışıyoruz. Adana'nın turistik yönü anlatılamadı. Bu bizle başladı. Altın Koza'yı kimse duymazdı, Adana'da deniz olduğu bilinmezdi. Bir kebap bilinirdi. Kültür sanat, gastronomisi var. Adana tarihini lezzete vermiş bir kent. İki nehri var, denizi, ovası, tarihi, kültürü, sanatı, olağanüstü lezzetleri var. Misafirperver insanı var. Yabancı turist sayısı 500 bine ulaştı ama yeterli değil. Adana zenginliğini koruyamadı. Uzun süre teşvik alamadı. Karataş ve Yumurtalık turizm teşviğindeydiler, ikisi de çıkarıldı. Anlamak mümkün değil.

        "İŞLERİN TAMAMINI BORÇLANMADAN YAPTIK"

        Trafik sorunu magapollerde ve metropollerin hepsinde var. Birçok insan altgeçitleri yaptığımız yerde bize dua ediyor. Bulvarları açtık. Geçen hafta üniversitenin içinden bulvar açtık, olağanüstü. Şimdi metronun ikinci hattını yapacağız. Tramvay yapacağız. Üç hat daha yapmamız gerekiyor. Nostaljik tramvay yapacağız. Şehrin merkezini trafiğe kapatıp yayalaştıracağız. 8 altgeçit yapacağız. Bununla birlikte trafiğin rahatlayacağını düşünüyoruz. Kentinizden her bir kurum gittiğinde bir zenginliği alıyorsunuz. TRT gitti, DDY gitti, Karayolları gitti. Havaalanı gidiyor şimdi Mersin sınırına. Otogar yerinde olacak. Oradaki geri kalan yeri ticari alan yapacağız. Ben en optimum üretimi yapan insanım. İşlerin tamamını borçlanmadan yaptık.

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        #Zeydan Karalar
        #habertürk
        #Son dakika haberler
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