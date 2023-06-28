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Adana bayram namazı, ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2023 Adana Kurban Bayramı namazı saati vakti açıklandı!

Adana bayram namazı saati açıklandı! Diyanet ile 2023 Adana bayram namazı saat kaçta?

Adana bayram namazı saati araştırması sıklaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Kurban Bayramı namaz vakti takvimi ile Adana bayram namazı saati belli oldu. İbadetlerini yerine getirecek Müslümanlar için "Adana Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 28 Haziran 2023 Çarşamba Adana bayram namazı vakti...

Giriş: 28.06.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı geldi çattı. Mİlyonlarca Mümin bayram namazı için camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirecekler. Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitleri tablosu ile il il bayram namazı saati de belli oldu. Adana’da ikamet edenler için Adana bayram namazı saatini haberimizde bir araya getirdik. İşte, Diyanet ile Adana Kurban Bayramı namaz vakti...

  • ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Adana'da Kurban Bayramı namazının saat 05.54'te kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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