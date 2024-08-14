Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak?
Adana'da 31. kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ne zaman yapılacağı ve jüri üyelerinin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Türkiye'nin Adana şehrinde her yıl düzenlenen bu prestijli film festivali, yerli ve yabancı birçok sinemasever tarafından takip ediliyor. Peki, Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim? İşte detaylar...
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen bu prestijli sinema etkinliği, sinema dünyasının en önemli buluşmalarından biri olmaya devam ediyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için jüri üyeleri ve ödüller hakkında detaylar büyük bir merakla araştırılıyor. Adana'nın sinema tutkunlarını bir araya getirecek bu özel etkinlik, hem yerli hem de uluslararası film endüstrisi için heyecan verici bir deneyim sunacak. Festivalin güncel bilgileri ve detaylarını haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
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ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?
2024 yılında 31'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koa Film Festivali 23-29 Eylül tarihleri arasında olacak.
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ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ
31. Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Jüri koltuğunda ise; Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan yer alacak.
ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ
''Sinemada Umut Var! Sinemanın Kalbi Adana’da Atıyor.'' mottosuyla bu sene nefes kesmesi beklenen Altın Koza Film Festivali'nda ödül başlıkları şöyle:
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ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
En İyi Film Ödülü
Yılmaz Güney Ödülü
Jüri Özel Ödülü
Adana İzleyici Ödülü
En İyi Yönetmen Ödülü
En İyi Senaryo Ödülü
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
En İyi Müzik Ödülü
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
En İyi Kurgu Ödülü
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü
SİYAD En İyi Film Ödülü
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü
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BELGESEL FİLM YARIŞMASI
En İyi Belgesel Ödülü
Jüri Özel Ödülü
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI
En İyi Film Ödülü
Jüri Özel Ödülü
ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI
En İyi Belgesel Film
En İyi Canlandırma Film
En İyi Deneysel Film
En İyi Kurmaca Film
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EDEBİYAT UYARLAMASI UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI
En İyi Senaryo Ödülü
Jüri Özel Ödülü
ADANA KISA FİLM YARIŞMASI
En İyi Film Ödülü
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