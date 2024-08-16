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        Haberler Gündem Güncel Adalet Bakanlığı 'Suriye Aile Hukuku' kitabı iddiasını yalanladı | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanlığı 'Suriye Aile Hukuku' kitabı iddiasını yalanladı

        Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildi' açıklamasını yalanladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 02:40 Güncelleme: 16.08.2024 - 02:41
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        Bakanlık'tan 'Suriye Aile Hukuku' kitabı iddiasına yalanlama
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        Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı yayın organları ve sosyal medyada gündem olan 'Suriye Aile Hukuku' isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği' şeklindeki iddia tamamen asılsızdır. Bakanlığımız tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca Bakanlık, 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığı' yönündeki iddialara da ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir" denildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Adalet Bakanlığı
        #Ümit Özdağ
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