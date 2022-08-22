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Adalet Bakanlığı promosyonu nasıl alınır, 25 bin TL mi, ne kadar, nereden başvuru yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı personel promosyonu başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı promosyonu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? 2022 Adalet Bakanlığı personel promosyonu başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı promosyonu son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki yapılan anlaşma sonrasında personelin alacağı promosyon miktarı belli olurken, gözler Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? İşte 2022 Adalet Bakanlığı personel promosyonu başvuru şartları!

22.08.2022 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon miktarı belli oldu. Vakıfbank ve Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma sonucunda promosyon miktarı ve başvuru şartları netleşmiş oldu. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu nasıl alınır, nereden başvuru yapılır? İşte Adalet Bakanlığı promosyonu hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı...

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL PROMOSYONU NE KADAR? 

    Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele 25.000 TL promosyon verilecek. Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NASIL ALINIR, PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN VERİLECEK? 

    Promosyon çalışanlara, 01.09.2022 - 01.10.2022 tarihleri arasında verilecek.

    ''Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin Maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

     

    İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir. Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir. Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

  • İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir. Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

    Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.''

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