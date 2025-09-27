Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi ve tutarı 2025: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar?
Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması geçtiğimiz günlerde protokole bağlandı. Vakıfbank ile yapılan anlaşma çerçevesinde Adalet Bakanlığı maaş promosyonu tutarı 99 bin 500 TL olarak belirlendi. Akabinde ise gözler ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2025 Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi...
Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyonu anlaşması Vakıfbank ile imzalandı. Böylece Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tutarı belli oldu. Anlaşma kapsamında Bakanlık personeline tek seferde 99 bin 500 TL ödeme yapılacak. Ayrıca 3 taksit olacak şekilde 100 bin TL'lik avans hesabı kullanılabilecek. Anlaşma 3 yıl geçerli olacak şekilde yapıldı. Personellerin maaş promosyonlarını alacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?
2025 ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tutarı ve tarihi belli oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifader kullanıldı:
‘’Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması protokole bağlandı.
Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 18.08.2025 tarihinde yapılmıştır.
İhalenin ilk oturumunda yapılan turlarda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etmiştir. Vakıfbank’ın bu teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekilmiştir.
Adalet Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank’la yapılan görüşme sonucunda, banka her bir personelimize peşin ödenmek üzere 99.500 TL promosyon bedeli olarak teklifini revize etmiştir.
Bu teklif üzerine ihale, bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.
2025 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.
ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Ayrıca Bakanlığımız personelinden nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.
Tüm bu süreçlere katkılarından dolayı Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikasına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.
Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diliyoruz.’’
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON SORGULAMA
Promosyon ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen Bakanlık çalışanları, Vakıfbank müşteri hizmetlerine (0850 222 0724) bağlanarak gerekli bilgileri edinebilirler.
Alternatif olarak sorgulama işlemleri, Vakıfbank'ın mobil uygulaması veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir.
