Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.