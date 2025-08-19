Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı başvuru süreci tamamlandı. 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli alımı başvuruları 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Akabinde ise sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı.
Adalet Bakanlığı bu yıl toplam 20 bin personel alımı gerçekleştirecek. İlk aşamada 5 bin personel alımı başvuruları alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlar için Adalet Bakanlığı son dakika açıklamalarına odaklandı. Yayımlanan ilana göre, en çok kontenjan zabıt katibi (1500) ve infaz koruma memuru (3172) branşlarına ayrıldı. Ayrıca Bakanlık bünyesine 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli de alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru süreci, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ancak Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3.500 personel alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesine ise Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.
UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.
Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.
1500 ZABIT KATİBİ ALIMI İÇİN UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
a) Uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;
2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
b) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi;
Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla; en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
c) Sözlü Sınav Tarihi;
Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
İNFAZ VE KORUMA MEMURU BOY-KİLO ÖLÇÜMÜNE ÇAĞRILACAK ADAYLARIN İLANI
İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI VE İLAN TARİHİ
Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
İlan edilen diğer ünvanlar için, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının her bir öğrenim düzeyi için üç katı kadar aday sınava çağırılacak. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1500 zabit katibi alımı için adaylar, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
Buna göre sözlü sınava katılacak adayların Ağustos ayının son haftasında veya Eylül ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3.500 personel alımı için sözlü sınav tarihleri henüz belli olmadı.
3500 sözleşmeli personel alımı için sözlü sınava katılacak adayların da Ağustos ayının son haftasında veya Eylül ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
