ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurmak için;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1989 ve daha sonra olanlar),

3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir. Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.