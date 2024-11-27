Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan açıklaması
Adalet Bakanlığı, DEM Parti eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumların ve haberlerin doğru olmadığını açıkladı
Giriş: 27.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:49
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir” denildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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