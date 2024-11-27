Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan açıklaması

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir” denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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