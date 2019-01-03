Adalet Bakanlığı 35 personel alımı

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? soruları başvuru yapacak adaylar tarafından merakla araştırlıyor. Resmi Gazate'de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı'na sözlü sınavla 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 10 aşçı alımı gerçekleştirilecek. İşte, haberin detayları...
PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvurular 7 Ocak 2019 günü başlayıp 22 Ocak 2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihine kadar ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru yapacak adayların lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için de KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almaları gerekiyor.
Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip bulunmaları isteniyor.
TOPLAM 35 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalat Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 4 aşçı, Ankara Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı ve Rize Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı olmak üzere toplam 35 personel alımı yapılacak.
Yerleştirme işlemi 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu puanları esas alınarak sözlü sınav başarı sıralamasına göre olacak.
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