HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

Bozdağ, alınacak personelin birimlere göre dağılımını da bir tablo ile paylaştı.

Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563,

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.