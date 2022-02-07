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2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı yapılacak!

Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı yapılacak! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı, yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren personel alımı ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Bozdağ tarafından yapılan açıklamaya göre Adalet Bakanlığı 12.933 personel alımı yapacak! Peki, merakla araştırılan 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

07.02.2022 - 10:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvurularına ilişkin detaylar adayların gündeminde. Adalet Bakanı Bekir Bozbağ Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alımı yapılacağını açıkladı. Adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin detayları araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerine yer verdi.

  • HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

    Bozdağ, alınacak personelin birimlere göre dağılımını da bir tablo ile paylaştı.

    Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683,

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563,

    İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500,

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 personel istihdam edilecek.

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