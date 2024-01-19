Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokratik anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız belirlendi. Gerçek belediyeciliğin Bursa’da devam etmesi noktasında çalışmalar sürecek. Bursa'mız 31 Mart'ta gerçek belediyecilik diyecektir. Bursa'mız her zaman olduğu gibi kazanmaya devam edecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Tunç, "Bursa her zaman AK Parti’ye verdiği destek ile öne çıkmış bir şehrimiz. İlçeleri ve merkezi ile beraber tavrını her zaman milli iradeden yana koymuş bir şehrimiz. Son seçimlerde de Türkiye ortalamasının üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destek ile öne çıkan büyükşehirlerimizden. Bundan dolayı Bursalı hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşkilattaki arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başta kadın kollarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bugün Bursa’da Çocuk Adalet Merkezi’nin açılışı ile programımıza başladık. Çocukların korunması, suç mağduru çocuklar veyahut suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmemesi adına yeni başlattığımız bir uygulama. Erzurum’da başlamıştı, ikincisi Bursa ile devam ediyor. İnşallah üçüncüsünü de Gaziantep ve sonrasında da diğer tüm illerimizde yaygınlaştıracağız. Örnek bir uygulamayı bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın da katkılarıyla dizayn ettiğimiz Çocuk Adalet Merkezi’ni Bursa’ya kazandırdık. Bursalı çocuklarımıza ve yargı mensuplarımıza hayırlı olsun. Sonrasında sayın Valimiz ile ilimizdeki yatırımları değerlendirdik" dedi.

“BURSAMIZA YAPILAN YATIRIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Bursa’ya yapılan yatırımları değerlendirdiklerini belirten Bakan Tunç, "Bursa'da daha önce önemli adliye yatırımlar yapıldı. AK Parti döneminde hayata geçirilen önemli adalet binaları yapıldı. İlk derece mahkememizi ziyareti gerçekleştirdiğimizde fiziki anlamda sıkıntıya girdiğini gördük. Yeni proje için adımları başlatacağız. Adli Tıp Bölge Başkanlığı binamız da tamamlandı. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın güvenini daha yukarıya taşımak, memnuniyetini daha yukarıya taşımak amacıyla istişareler yaptık. Onların görüşlerini dinledik. Uygulamaya yansıması noktasında da hakim ve savcılarımızı dinlemek gerekiyor. Yargı reformu strateji belgesinin hazırlık çalışmalarının son safhasındayız. Belgelerin sonuçlanması, görüşlerin yansıtılması için çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

“BURSAMIZ 31 MART'TA YİNE GERÇEK BELEDİYECİLİK DİYECEKTİR"

31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldığını belirten Bakan Tunç, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız belirlendi. Gerçek belediyeciliğin Bursa’da devam etmesi noktasında çalışmalar sürecek. Bursa'mız 31 Mart'ta gerçek belediyecilik diyecektir. Bursa'mız her zaman olduğu gibi kazanmaya devam edecek. İlimize kazandırdığımız sayısız hizmetler var. Hastane, okul, üniversiteler, hızlı tren projesi gibi saymakla bitmeyen yatırımlar gerçekleşti Bursa için. Baktığınız zaman devasa yatırımlar. Önümüzdeki süreçte hükümetimizle uyumlu bir şekilde hızlıca devam etmesi noktasında milletimiz kararını 31 Mart'ta verecek. Şu anda AK Parti İl Binası’ndayız. Bursalılara layık olabilmenin gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletvekillerimiz ilk haftalarda Bursa'nın sorunlarını bize aktarmıştı. Bursa'nın problemlerine çözüm noktasında nasıl çalışmalar yürüttüğünü biliyorum” ifadelerine yer verdi.

“GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SON 5 YIL İSTANBUL İÇİN KAYIP OLARAK GÖRÜYORUZ"

Son 5 yılı İstanbul için kayıp olarak gördüklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, “AK Parti'yi milletimiz kurdu. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başarıları, yerel yönetim başarıları sayesinde başladı. Orada çöp dağları patlıyordu, işçilerin maaşı ödenemiyordu. 30 vatandaşımızın cesedi çöp yığınlarının altından çıkarılmıştı. O dönemde İstanbul'da yaşamış biri olarak İstanbul'u CHP'den devralan bir belediye başkanı 4 yılda İstanbul'u yaşanabilir hale getirdi. Sayısız hizmetlerle bir takdir topladı. İstanbul'daki o başarı, 'Sen bir parti kur' 'Kronikleşmiş sorunlardan Türkiye'yi sen kurtarırsın' dedirtti. 2002'den itibaren de Türkiye'de bir kalkınma, demokrasi, icraat hamlesi başladı. Türkiye'nin 81 vilayeti hizmetlerle, yatırımlarla donatılmaya başladı. Parti kapatılmaya çalışıldı. Kuruluş aşamasında, başörtülü olduğu için kapatılma tehlikesi yaşanmıştı. Milletvekili adaylığı engellenmişti. Tüm bu zorlukları aştık. 2008 yılına geldiğimizde yine kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık. 2012 yılında mit kriziyle karşı karşıya kaldık. 2013 yılında ise birçok hizmet konuştuğumuz bir dönemde yine düğmeye bastılar. 2013 yılının Mayıs ayında Gezi Parkı'nda bir ateş yaktılar orada da başarılı olamadılar. Sokakta başarılı olamadıklarını, masa başında algı yapmaya başladılar. Terör olaylarını azdırmaya, vesayetçi anlayışı, küresel güçlerin ortaya çıktığı bir dönem yaşadık. Son darbeyi vuralım dediler. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanımız onu aydınlığa çevirdi. Sonrasında anayasal değişikliği hayata geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hayata geçirdik” dedi.

“TEMENNİMİZ 28. YASAMA DÖNEMİ"

28. Yasama dönemini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, “21 yıl boyunca vesayetçi ruhu ortadan kaldıracak önemli reformları hayata geçirdik. Asgari yargının ortadan kaldırılması, sivillerin adli mahkemede yargılandığı, demokratik hukuk devleti yolunda önemli adımlar yaptık. Kadın hakların güçlendirilmesi, çocuk haklarının anayasada yerini alması, kamu denetçiliği kurumu gibi değişiklikler yaptık. Sıkı yönetimi kaldırdık. Anayasamızda vesayetçi ruhu ortadan kaldıracak önemli adımlar attık. Karşılıklı güven bu başarıyı getirdi. Anayasamız bir darbe anayasası. Bundan kurtulmamız lazım. Demokratik bir anlayışa ihtiyaç var. Bir masa etrafında toplanalım, uzlaşalım dediğimizde de bunun zorluğunu hepimiz görüyoruz. Temennimiz 28. yasama dönemi. 28 dönem parlamento bir anlaşma sağlanırsa, demokratik bir anayasayla devam ederiz” diye konuştu.

“11 vilayetimiz depremde yıkıldı. Bütün bu şehirlerin ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın daha güvenli yerlerde yaşaması için kentsel dönüşümler önemli. Bütün bu çalışmaların devam etmesi için Bursa'da bu anlayışın sürmesi önemli" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, "21 yılda insanımızı güçlendirmek için çalıştık bundan sonrada bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisini, depremde ve pandemi zamanında yaşanan ekonomik kayıplarımızı ortadan kaldıracağız. Enflasyonla mücadele noktasında da çalışmalar sürüyor. Yüksek standartlı demokratik anlayışımızdan hiç vazgeçmeyeceğiz. Dış politikada, hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Filistin'de 3 aydır insanlık suçu işleniyor. Bebekler, kadınlar katledildi. Cumhurbaşkanımız her defasında, daha adil bir dünya mümkündür derken bu günleri işaret ediyor. Hep mağduru savunmaya devam edeceğiz. Daha güçlü oldukça bu sesimizi daha gür bir şekilde yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi terörden arınmış, kötülüğün olmadığı, çocukların, kadınların korunduğu, uyuşturucudan arınmış bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçim takvimi başlamış durumda. Ben de Bursa'mızda seçim çalışmalarına dahil olmuş oldum. Adalet Bakanlığının bir yatırımının listede olduğunu ve bizi davet ettikleri takdirde Bursa'ya seçim çalışmalarına, ara ara ziyaretlerimizin süreceğini bildirmek isterim. Cumhurbaşkanımız adayların tespit çalışmalarını titizlikle yaptı. Doğru adaylarla vatandaşımız en doğru kararı verecek. Gece gündüz çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.