REKLAM advertisement1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktan, bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Partilerimizin, milletvekillerimizin duyarlı olacağına inanıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısında konuştu.

Bakan Tunç, "Bazı bireysel başvuru kararları Yargıtay'ın oturmuş içtihatlarına aykırılık teşkil ettiğini görmek mümkün. AYM üyeleri 15 üyeden oluşuyor. AYM'nin önünde 129 bin bireysel başvuru var. Bu dosyaların büyük çoğunluğu kesinleşmiş mahkeme kararlarına ilişkin. Bunun imkansızlığı açık. Artık bireysel başvuru yoluyla gelen dosyaların zamanı içinde sonuçlanamayacağını AYM de söylüyor" dedi.

Sorunun çözümü için yeni anayasayı işaret eden Bakan Tunç, "Sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktan, bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri yapmamız gerekiyor. AYM'nin yapısında da düzenleme ihtiyaçları açık. AYM'nin çalışma usullerini kanunla düzenlemek mümkün. Ancak sorun kalıcı olarak çözülmüyor. Partilerimizin, milletvekillerimizin duyarlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yılmaz Tunç, "Hukuk devletinde sorunlar yine hukuk içerisinde çözülür. Yargı kararları tartışılabilir. Bu mesele hukuk içinde çözülecektir, hiç kimse buradan yargı kurumlarımızı yıpratmamalıdır" ifadelerini kullandı.