Gerek bitki çayı olarak gerek yemeklere tatlandırıcı olarak gerekse kozmetik ürünlerinde sık sık karşısımıza çıkan adaçayı nedir? Adaçayının faydaları ve zararları merak ediliyor. Peki Adaçayı'nın faydaları ve zararları nedir?
ADAÇAYI NEDİR?
Ada çayı , ballıbabagiller familyasından Salvia cinsini oluşturan kokulu bitkilere verilen isimdir. 30–70 cm boyunda olan bitkinin menekşe renkli çiçekleri halka dizilişlidir. Beyaz keçeli yaprakları gümüş gibi parıldar ve acımtırak, ıtırlı bir koku yayarlar. Bahçe ada çayı, güneşli bir yerde yetiştirilmelidir. Don olayına karşı duyarlı olduğu için, kış boyunca çam dalları ile örtülmesi doğru olur. Bir başka tür olan çayır ada çayı (Salvia pratensis),çayırlarda, bayırlarda ve meralarda yetişir. Çevresine hoş bir koku yayan mavi – menekşe renkli çiçekleri bulunur. Çayır ada çayı (Anadolu adaçayı) batı ve güney-batı Anadolu'da bol yetişir. Anadolu ada çayından "elma yağı" veya "acı elma yağı" denilen yağ da üretilmektedir. Bu tür adaçayı da kimyasal yapı ve tedavi etkisi bakımından tıbbi (bahçe) ada çayına benzemektedir.
ADAÇAYININ FAYDALARI
Bademcik iltihabı, faranjit, kronik faranjit ve diş eti iltihabına karşı yardımcı ve destekleyicidir.
Adaçayı hem doğal bir antibiyotik hem de doğal bir öksürük engelleyicidir.
Adaçayı tarihte zirai ilaç olarak kullanılmıştır. Adaçayı bir parazit kovucu (uzaklaştırıcı) olduğu için adaçayına parazitler, böcekler yaklaşamaz. Antikçağda ve sonraki yüzyıllarda sebze ve tahıl ekilen alanlara adaçayının yaprak ve saplarının zirai ilaç olarak serpilmesinin nedeni de budur.
Her gün, ağız temizliği yapıldıktan sonra bir defa adaçayı gargarasını yapmak ağızdaki bakterilere ve de ağız kokusuna karşı güçlü bir engelleyicidir.
ADAÇAYININ ZARARLARI
Adaçayı memleketimizde son yıllarda sıkça tüketilmeye başlanmış bir çaydır. Ancak hamile bayanların hamileliklerinin ilk üç ayında adaçayını temkinli kullanmaları gerekir. Eğer düşük tehlikesi söz konusuysa kesinlikle adaçayından uzak durmaları gerekir. Çünkü adaçayı yaprakları, dört tane düşük yapma riskini artıran madde içermektedir.
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