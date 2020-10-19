Adabeyli Adası'nda kartlar yeniden dağıtılıyor!

Sahibi oldukları adada kuşaklar boyunca hüküm süren ve adeta masal gibi bir hayata sahip olan Adabeyli Ailesi, kıran kırana bir iktidar mücadelesinin de merkezinde.
Ön izleme sahnesinde, İsra’yı kucağında çocuğuyla birlikte Adabeyli Adası’na getiren ve düğün gününde tam bir skandala sebep olan Cihan Adabeyli, tüm itirazlara karşın İsra’ya sahip çıktı.
İsra, “Hayatını mahvettim. Bizi bu adadan gönder!” diye yalvarsa da Cihan Adabeyli “Hiçbir yere gidemezsin, izin vermiyorum. Ben bunların olacağını biliyordum, geri dönüş yok!” sözleriyle şeref sözünün arkasına duracağını gösterdi.
Adabeyli Ailesi, adada yaşayan köylüler ve madencilere de aileden biri gibi davranıp adeta gözleri gibi bakıyorlar. Bu göz kamaştıran servetin yegane mirasçısı Cihan Adabeyli yalnızca ailesinin değil tüm ada halkının da gözbebeği, hatta kahramanı! Koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisi. Cihan’ın kimsenin tanımadığı İsra’yı ve oğlunu, hem de düğün günü adaya getirmesi ortalığı fena karıştıracak.
Şimdi herkes Emsal Hanım’ın tepkisini merak ediyor. Cihan Adabeyli’nin annesi Emsal (Hülya Darcan) ise adanın sözünden çıkılmaz hanımı! Emsal Hanım adadaki düzenin devam etmesi için her şeyi yapabilecek güçte ve hırsta bir kadın...
Adabeyli Adası’ndaki iktidar mücadelesi ‘Şeref Sözü’nün ikinci bölümünde iyiden iyiye kızışacak!
TIMS&B Productions proje için, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. ‘Şeref Sözü’ hikayesi kadar adası, muhteşem mekanları ve göz kamaştıran kostümleri ile de iddialı!
Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.
‘Şeref Sözü’, ikinci bölümüyle 21 Ekim Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV ekranlarında olacak!
İşte Şeref Sözü'nün 2. Bölüm 2. Ön İzlemesi:
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