Ünlüler akın etti

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki gün önce gerçekleşen davette Mehmet Turgut, Erel Eryürek, müzisyen Ada Sanlıman'ın babası Tibet Sanlıman başta olmak üzere Birce Akalay, Serdar Bilgili, Ayşegül Dinçkök, Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya, Berna Öztürk, Lider Şahin, Ecem Çırpan, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Asuman Dabak, Gamze Cizreli, Sarp Can Köroğlu, Tolga Tekin, Yağız İzgül, İpek Erdem, Gökcan Sanlıman, Funda Sanlıman, Çağ Erçağ, Ahmet-İlksen Utlu, Selçuk Basa, Lal Bilgili, Tamer Yılmaz, Tepki, Bulut Reyhanoğlu gibi ünlü isimler, gecede canlı performans da sergileyen genç müzisyeni yalnız bırakmadı.

Daha önce Selda Bağcan'ın ve Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği "O Günler"i seslendiren Ada Sanlıman'ın yorumu beğeni topladı. "O Günler"in klibi ise dün YouTube'da müzikseverlerle buluştu.