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Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman evlendi - Magazin haberleri

Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman evlendi

Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar. Çiftin düğününe, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim katıldı

20.09.2021 - 00:58 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Mehmet Turgut ile Ada Sanlıman, Muğla Akyaka'da dünya evine girdi. Çiftin nikah defterini 12 kişilik şahit ordusu ile birlikte imzalandığı törende; Mehmet Turgut'un şahitliğini Mustafa Alabora, Serdar Bilgili, Ömer Faruk Sorak, Alper Kul, Keremcem, Ufuk Ateş, Erdinç Togulga yaparken, Ada Sanlıman'ın şahitliğini ise Birce Akalay, Pelin Kaçar, Selma Merter ve Selin Ataman üstlendi.

  • 200 DAVETLİ

    Düğüne gelinle damadın ailesi ve çok yakın dostlarından oluşan 200 kişi katıldı.

  • SANAT VE CEMİYET DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTU

    Konuklar arasında Ayşegül Dinçkök, Birce Akalay, Banu Zeytinoğlu ve Mustafa Alabora, Serdar Bilgili, İlksen ve Ahmet Utlu, İpek ve Ömer Faruk Sorak, Aylin Kontente ve Alper Kul, Keremcem, Doğan Duru, Güneş Duru, Selçuk Basa, Güvenç Dağüstün, Burçin Büke, Melek ve Ali Manisalı, Derya Alabora, Memet Özer, Can Yücel, Ayşe Mine, Süha Derbent ve Asuman Dabak da yer aldı.

  • SANATÇILAR SAHNE ALDI

    Davetliler çiftin nikah anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde Redd, Keremcem, Güvenç Dağüstün ve Sasa sahne alarak gelin ve damat için şarkı söylediler.

  • Gelin Ada Sanlıman'ın da konukları için şarkılarını seslendirdiği düğünde, Sanlıman ve Birce Akalay'ın birlikte "Dance Me to the End of Love" adlı Leonard Cohen şarkısını söylemesi düğünün samimi ortamını doruk noktasına çıkardı.

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