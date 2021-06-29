ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz’ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz’ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Ada Masalı dizisi İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde çekiliyor. İzmir’in güzel mahallerinden Sığacık’ta çekimleri gerçekleştiriliyor.