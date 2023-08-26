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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ada'da Ozan Tufan fırtınası! Zirveye çıktı... - Futbol Haberleri

        Ada'da Ozan Tufan fırtınası! Zirveye çıktı...

        İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City, konuk ettiği Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin tek golü milli oyuncu Ozan Tufan'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:57
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        • 1

          İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 4. hafta mücadelesinde sahasında Bristol City ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Hull City'nin golü 17. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan'dan gelirken, Bristol City'nin golünü ise 62. dakikada Nahki Wells kaydetti. Müsabakada 61 dakika oyunda kalan Ozan Tufan, yerini bir dönem Denizlispor'da forma giyen Oscar Estupinan'a bıraktı. Bu sonucun ardından Hull City 7 puanla 5´inci sıraya, Bristol City ise 5 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

        • 2

          4 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

          Milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Championship'in 4. hafta açılış maçında ağları havalandırarak bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Hull City´nin ligin 2. haftasında sahasında konuk ettiği Sheffield Wednesday ağlarına 3 gol birden atarak hat-trick yapan 28 yaşındaki orta saha, Bristol City'i de boş geçmedi.

        • 3

          Ligin 4. haftasında sahasında ağırladığı Bristol City ile 1-1 berabere kalan Hull City'de Ozan Tufan, 17. dakikada Bristol City ağlarına attığı gol ile takımın tek golünü kaydeden isim oldu.

        • 4

          GOL KRALLIĞINDA 1. SIRADA

          İngiltere Championship'in 4. haftasına girerken Hull City'de Ozan Tufan, Bristol City ağlarına kaydettiği golle ligde gol krallığında da 1. sıraya yükseldi.

        • 5

          Toplamda 4. maçında 4 gole ulaşan milli oyuncuyu, Southampton forması giyen Adam Armstrong ile Che Adams, Norwich City forması giyen Jon Rowe, Stoke City forması giyen Andre Vidigal ve Hull City'den Aaron Connolly 3'er golle takip ediyor.

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