Ada'da Ozan Tufan fırtınası! Zirveye çıktı...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 4. hafta mücadelesinde sahasında Bristol City ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Hull City'nin golü 17. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan'dan gelirken, Bristol City'nin golünü ise 62. dakikada Nahki Wells kaydetti. Müsabakada 61 dakika oyunda kalan Ozan Tufan, yerini bir dönem Denizlispor'da forma giyen Oscar Estupinan'a bıraktı. Bu sonucun ardından Hull City 7 puanla 5´inci sıraya, Bristol City ise 5 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.