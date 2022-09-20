Acun Ilıcalı ve kızı kaza geçirdi! Acun Ilıcalı motor kazası ne zaman ve nerede oldu? Acun Ilıcalı sağlık durumu nasıl?

İstanbul Sarıyer'de ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un sağlık durumu merak konusu oldu. İşte, Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu... ACUN ILICALI MOTOR KAZASI NE ZAMAN VE NEREDE OLDU? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 19 Eylül 2022 tarihinde kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ile birlikte İstanbul Sarıyer'de motor kazası geçirdi. ACUN ILICALI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL? Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza nedeniyle Ilıcalı ile kızı hafif yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ilıcalı ve kızı, Sarıyer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; hastanede tedavi altına alınan Acun Ilıcalı'nın kolunun kırık olduğu belirtildi. Kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif şekilde yaralandı. FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, ZİYARET ETTİ Hastaneye gelen oyuncu İbrahim Büyükak, basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.